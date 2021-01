A abertura de todas as propostas recebidas na licitação para execução da terceira etapa das obras de redução de riscos de inundações na região da avenida Vilarinho, na região de Venda Nova, em Belo Horizonte, está marcada para 12 de fevereiro.

A licitação abrange a contratação de obras do sistema de macrodrenagem dos córregos Vilarinho, Nado e Ribeirão Isidoro para a implantação dos reservatórios Vilarinho 2 e Nado 1 e Mitigação, com a intenção de acabar com as inundações recorrentes na avenida Vilarinho e rua Doutor Álvaro Camargos.

Esta etapa conta com investimento de aproximadamente, R$ 152,4 milhões, com recursos financiados pela Caixa Econômica Federal. O prazo para a execução é de 36 meses, a partir da primeira ordem de serviço.

Segundo a prefeitura, o procedimento ocorrerá por meio do sistema eletrônico de licitações do Governo Federal. A partir das 13h do dia 12 de fevereiro, um telão para projeção e acompanhamento dos trabalhos será montado no auditório da Sudecap, que fica na rua dos Guajajaras, 1.107, em Lourdes.

Serão respeitadas as normas recomendadas pelas autoridades sanitárias para o combate à Covid-19, inclusive quanto à lotação do auditório e o distanciamento social, prevalecendo a ordem de chegada dos interessados.

O resultado do julgamento das propostas e demais consultas estarão disponíveis somente após o encerramento da sessão, neste link.