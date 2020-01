Todos os proprietários de imóveis que foram afetados pelas chuvas dos últimos dias podem pedir isenção no Imposto Predial Territorial Urbano (exercício 2020), de acordo com a Prefeitura de Belo Horizonte. O perdão de parte da dívida será parcial ou total, dependendo do laudo da Defesa Civil e valores comprovados dos prejuízos sofridos pelo proprietário do imóvel.

Locatários também podem fazer o pedido, desde que comprovem a responsabilidade pelo pagamento do imposto. O prazo para o pedido é de 180 dias a partir do prejuízo e a Secretaria Municipal da Fazenda terá 90 dias para analisar o caso.

Veja o passo a passo para pedido de isenção do IPTU:

- O contribuinte que se sentir prejudicado pelas chuvas deve solicitar a visita da Defesa Civil de Belo Horizonte, pelo telefone 199, para fazer a avaliação do imóvel afetado e emitir o laudo técnico que terá um número de protocolo.

- O proprietário do imóvel ou locatário deve preencher e imprimir duas vias do formulário de requerimento da remissão do IPTU. O formulário está disponível no portal da Prefeitura.

- Além das duas vias do formulário e do número de protocolo do laudo técnico da Defesa Civil, o proprietário do imóvel deve levar a documentação (lista abaixo) nos guichês da Secretaria Municipal de Fazenda no BH Resolve: avenida Santos Dumont, 363, Centro. O BH Resolve funciona de segunda a sexta-feira, de 8h às 17h.

- No caso de imóvel locado, o locatário será considerado pessoa legítima a requerer a concessão do benefício, desde que comprove que assumiu o ônus financeiro de pagamento do IPTU do referido imóvel.

Documentação que deve ser apresentada no BH Resolve

Pessoa física: apenas para conferência de assinatura, documento de identidade ou fotocópia autenticada.

Pessoa jurídica: apenas para conferência, o contrato social com todas as possíveis alterações, demonstrando a cláusula que fala sobre a administração da pessoa jurídica e a assinatura do representante legal.

Acompanhamento

O contribuinte pode acompanhar o pedido de remissão do IPTU, pela internet através do portal da Prefeitura, de forma presencial, no BH Resolve, ou por telefone, pelo número 156. Para a consulta será solicitado o número de protocolo emitido na entrega da documentação no BH Resolve.

