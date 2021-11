Proprietários de imóveis em Belo Horizonte podem garantir desconto de até 30% no valor do Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU) de 2022.

O beneficiado têm até o dia 30 de novembro para consultar e solicitar o resgate dos créditos do Programa BH Nota 10, da Prefeitura de BH.

O desconto é valido para pessoa física que acumulou créditos e solicitou a emissão da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFS-e) aos prestadores de serviços estabelecidos em BH no período entre 1º de novembro de 2020 e 31 de outubro de 2021. Para garantir o desconto, após a apropriação dos créditos, é necessário informar o índice cadastral do imóvel.

No site da PBH, também é possível ver as notas fiscais recebidas, tirar dúvidas e fazer denúncia de empresas que se negam a emitir a NFS-e, sonegando tributos ou descumprindo a legislação tributária.

Programa BH Nota 10

É um programa de desconto da PBH no qual uma parte de tudo que é gasto com serviços pode converter-se em desconto no IPTU, podendo chegar até o limite de 30% do imposto a ser pago.



