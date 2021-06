Pais, professores e médicos protestaram nesta quarta-feira (9), na porta do Palácio da Justiça, no Centro de Belo Horizonte, reivindicando a volta às aulas presenciais na capital mineira. O grupo alega que a situação está insustentável para as crianças, os adolescentes e as famílias, após 15 meses sem atividades.

Atualmente, apenas crianças menores de 6 anos foram autorizados a retornar às unidades de ensino. Na semana passada, a Defensoria Pública se reuniu com representantes da Prefeitura de BH para tentar viabilizar a retomada, sem sucesso.

Por conta da resposta contrária, um novo protesto foi marcado para hoje. A exemplo da última semana, a tentativa é de sensibilizar os desembargadores que irão julgar os mandados de segurança que impedem a retomada das aulas. Do ponto de encontro, os participantes se deslocaram para a porta da prefeitura, de onde sontaram balões.

Os manifestantes lamentam o tempo que as escolas estão fechadas e questionam a posição de sindicatos, que exigiram a vacinação dos professores e funcionários, e agora alegam que as escolas municipais não estão prontas para receber os estudantes. Ao Hoje em Dia, a diretora do Sind-Rede/BH, Vanessa Portugal, afirmou que a proteção dos trabalhadores da educação não é a única medida pleiteada pela entidade. "É um ponto importante, não negamos. Mas sempre discutimos que as condições de segurança vão além disso".

O grupo afirma que a reivindicação é pelo direito de escolha de ir à escola e comentam a falta de critérios por parte da PBH. Eles pedem, ainda, que seja autorizada a abertura das unidades, públicas e privadas, que já estão preparadas para receber os alunos, professores e trabalhadores. Procurada pela reportagem para se posicionar, a administração municipal não respondeu até a publicação da matéria.

