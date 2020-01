A quadra da Escola Estadual Prof. Benvinda de Carvalho, no bairro Jardim Montanhês, região Noroeste de Belo Horizonte, foi interditada pela Defesa Civil na manhã desta quinta-feira (2), após parte do barranco que dá sustentação aos fundos da construção, de cerca de 20 metros de altura, ter cedido com a chuva e invadido a pista marginal do Anel Rodoviário, por volta de 1h40 da madrugada. Um veículo tentou passar sobre a lama, mas ficou atolado e foi rebocado por um guincho. O motorista não se feriu.

Este foi um dos registros de problemas causados pela chuva intensa que caiu sobre a capital mineira entre a noite de quarta-feira e a madrugada de quinta-feira.

Nesta manhã, agentes da Ápia, concessionária que atende o trecho, que é responsabilidade do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), usaram pás e uma retroescavadeira para a retirada do material. Segundo a empresa, o local onde ocorreu o deslizamento é pertencente ao Anel e, portanto, de jurisdição do Dnit, que irá avaliar quais procedimentos serão feitos para a segurança da quadra da escola, o que pode incluir a construção de um muro de contenção.

A poucos metros de onde ocorreu a queda de terra, os moradores de uma casa construída no topo de outro barranco foram orientados pela Defesa Civil sobre como proceder em caso de chuva. A princípio, segundo o órgão, a residência não será interditada. A reportagem tentou contato com os moradores, que preferiram não dar entrevista.

Devido à interdição da pista marginal, a via principal do Anel estava com lentidão, no sentido Rio de Janeiro, no início da manhã. A pista marginal foi liberada depois do trabalho de limpesa, de acordo com a Defesa Civil.



