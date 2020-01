O primeiro dia útil de 2020 começou com susto e estragos em Belo Horizonte. Na madrugada desta quinta-feira (2), um temporal atingiu diversas regiões da cidade, causando alagamento de avenidas, incluindo a Vilarinho, em Venda Nova - local onde, segundo a Defesa Civil, choveu 35,6% do esperado para todo o mês de janeiro. Não há registro de feridos.

Na avenida Otacílio Negrão de Lima, às margens da Lagoa da Pampulha, próximo ao Parque Ecológico, a forte precipitação alagou a via. Por volta das 8h desta quinta, o local ainda continuava interditado devido à presença do grande volume de água.

Carros chegaram a ficar ilhados na Avenida Vilarinho, em Venda Nova

No Jardim Montanhês, na região Noroeste da capital, a quadra da Escola Estadual Prof. Benvinda de Carvalho foi interditada pela Defesa Civil após parte do barranco que dá sustentação aos fundos da construção, de cerca de 20 metros de altura, ter cedido com a chuva e invadido a pista marginal do Anel Rodoviário, por volta de 1h40 da madrugada. Um veículo tentou passar sobre a lama, mas ficou atolado e foi rebocado por um guincho. O motorista não se feriu.

Nesta manhã, agentes da Ápia, concessionária que atende o trecho, que é responsabilidade do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), usaram pás e uma retroescavadeira para a retirada do material. Segundo a empresa, o local onde ocorreu o deslizamento é pertencente ao Anel e, portanto, de jurisdição do Dnit, que irá avaliar quais procedimentos serão feitos para a segurança da quadra da escola, o que pode incluir a construção de um muro de contenção.

A chuva também alagou a avenida Vilarinho, em Venda Nova. No local, além da avenida Tereza Cristina, foram implantadas as medidas protocolares de fechamento de circulação de veículos. Por volta de 2h38 da madrugada, a pista foi liberada. Várias casas na região ficaram inundadas, mas não há informações de feridos ou desalojados.

Veja vídeo que mostra como ficou a avenida Vilarinho após a chuva intensa:

Somente em Venda Nova, choveu 117 mm entre a noite de quarta e a madrugada de quinta-feira. Confira qual foi o volume de chuva em todas as regionais de Belo Horizonte, de acordo com a Defesa Civil:

Em Venda Nova, choveu 35,6% do esperado para o mês na madrugada desta segunda-feira

A chuva afetou também o funcionamento do metrô nesta quinta-feira. Como a avenida Vilarinho foi inundada, o funcionamento na estação localizada naquele local foi modificado temporariamente, de acordo com a Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU). O sistema de sinalização entre as estações São Gabriel e a Vilarinho foi danificado, mas a circulação de trens foi normalizada ainda pela manhã.

