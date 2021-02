Três homens, de 18, 20 e 27 anos, foram presos e um adolescente, de 17 anos, foi apreendido por suspeita de formação de quadrilha para roubos de residências no Mangabeiras, na região Centro-Sul de Belo Horizonte, nesse domingo (14).

De acordo com a Polícia Militar, moradores do bairro informaram sobre a presença de um veículo que passava pelas ruas, com suspeitos que observavam as moradias. Em uma das ligações, um cidadão relatou que três homens encapuzados haviam acabado de entrar na casa pelo portão da garagem.

Os militares foram ao local e, em primeiro lugar, notaram que o automóvel suspeito, um Renault Sandero de cor cinza, fugiu sentido avenida Bandeirantes assim que a viatura chegou à região. Os agentes perseguiram o motorista, que perdeu o controle do carro, na altura da praça da Bandeira, colidiu o automóvel em uma árvore e, em seguida, tentou fugiu à pé. O homem foi preso.

Enquanto ele era preso, outras viaturas da PM fizeram o rastreamento na região e receberam outras ligações de moradores, com novas informações sobre o paradeiro dos suspeitos. Segundo eles, os homens estavam fugindo por meio dos telhados das casas. O helicóptero Pegasus, da PM, foi empenhado na ocorrência.

Os agentes encontraram os três suspeitos, em uma rua do mesmo bairro, mas dois deles conseguiram escapar em direção ao Anchieta. Eles foram seguidos pelos militares e, mais à frente, também detidos.

Todos foram encaminhados para a Delegacia de Plantão e, o adolescente, para o Centro Integrado de Atendimento ao Adolescente Autor de Ato Infracional de Belo Horizonte (Cia-BH).

Quadrilha

Em diligências policiais, foi apurado que os quatro envolvidos já tinham registros na polícia por roubo, furto, receptação, porte ilegal de armas e tráfico de entorpecentes. Além disso, o veículo utilizado na tentativa de roubo era fruto de roubo e rodava com placa clonada.

Em visita às residências dos envolvidos, foram encontrados e apreendidos itens que seriam de roubos feitos anteriormente pelo grupo, como joias, semijoias, um tênis e um relógio. Ainda conforme a PM, a quadrilha era especializada em roubos em residências de luxo de BH e Região Metropolitana.

Nas ocorrências desse domingo, nenhum bem foi subtraído das casas do Mangabeiras.

Leia mais:

Betim interdita 13 estabelecimentos por desrespeitarem medidas contra a Covid-19 no Carnaval

Zema comemora avanço da vacinação em Minas com imunização da tia-avó de 98 anos

Tempo chuvoso deve permanecer ao longo da semana em BH; confira a previsão