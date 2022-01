Tubulação de gás natural veicular foi perfurada durante obra da Copasa Tubulação de gás natural veicular foi perfurada durante obra da Copasa

Um quarteirão da rua Gonçalves Dias, no bairro Funcionários, na região Centro-Sul de Belo Horizonte, foi interditado quase no fim da tarde desta quinta-feira (13), por causa do vazamento de gás natural veicular. De acordo com o Corpo de Bombeiros, foi feito o isolamento do local e o risco de explosão é mínimo.

Conforme o Cabo Giovanni Martin, durante uma obra de reparação de cano feita pela Copasa uma das máquinas utilizadas rompeu a tubulação de gás. Ele informou que a empresa já havia fechado o registro e fará os reparos necessários.

Quarteirão da rua Gonçalves Dias, no bairro Funcionários, na região Centro-Sul de Belo Horizonte, foi interditado devido a um vazamento de gás. Corpo de Bombeiros já está no local.



Ainda segundo os militares que atuaram na ocorrência, o papel do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar nesses casos é só para isolamento do local e evacuação de locais de risco.

