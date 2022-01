As linhas que tiveram o serviço suspenso nessa quinta-feira (13) podem voltar a circular já nesta sexta (14) na capital. Uma negociação realizada entre a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) e representantes do Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Belo Horizonte (Setra) pode resultar na liberaração de mais de R$ 4 milhões para socorrer as empresas.

Em reunião realizada nesta quinta-feira (13) com o sindicato, o prefeito de BH, Alexandre Kalil, disse que a prefeitura foi pega de surpresa com a situação, mas que, seguindo o contrato firmado com o consórcio das empresas de transporte e a PBH, é possível movimentar o valor de RS 4 ,3 mi para as empresas de transporte. “Nós temos um dinheiro que é retido do Detran que é o FGE. De acordo com o contrato, a prefeitura pode usar esse dinheiro para momentos de desequilíbrio. Isso é contratual. Estamos seguindo o contrato”, declarou.

No entanto, Kalil afirmou que o recurso não é da prefeitura e só poderá ser transferido mediante liberação do Ministério Público, que será notificado ainda nesta quinta. Segundo o chefe do executivo, assim que o recurso estiver disponível, a operação das linhas será retomada.

O presidente do conselho do Setra, Robson Lessa, participou da negociação com a PBH e declarou que, com a disponibilização do recurso, a primeira ação a ser feita é a compra de óleo diesel para os ônibus que estão parados. “Vamos promover a volta do ônibus porque a população está sofrendo”, declarou. O representante das empresas de transporte confirmou que o dinheiro também será usado para pagar a folha de pagamento dos motoristas.



Lessa explicou ainda que um veículo consome aproximadamente 10 mil litros de diesel por dia. Com o preço do combustível a cerca de R$ 5,00, ele explicou que será necessário repassar R$ 50 mil por dia para as empresas que suspenderam o serviço possam voltar a operar.



