Passageiros de Belo Horizonte que dependem de ônibus da Viação Transoeste estão de mãos atadas nesta quinta-feira (13). Isso porque a empresa, que possuiu 88 veículos no sistema da BHTrans, suspendeu a circulação de 28 linhas.

O transporte atende as regiões Central, área hospitalar, Centro-Sul, BH Shopping e Anel Rodoviário e está parado desde a madrugada de hoje. Conforme informou a empresa, um colapso, com falta de óleo diesel em estoque e sem recursos financeiros para compra de combustíveis, causam a suspensão da circulação.

Veja abaixo quais linhas deixam de operar nesta quinta:

32 Estação Barreiro

35 Estação Barreiro/Centro

303 Estação Diamante/ SANTA CECÍLIA VIA CASTANHEIRAS

304 Estação Diamante/ JATOBÁ IV

305 Estação Diamante/ Mangabeiras

308 Estação Barreiro/ Tirol

309 Estação Diamante/ bairro Petrólolis

310 Estação Diamante/ 3 E 4 SECAO

311 Estação Diamante/ 3 E 4 SECAO

313 Estação Diamante/ OLARIA

314 Estação Diamante/Estação Barreiro via Santa Helena

315 Estação Barreiro/ Barreiro

318 Estação Barreiro/JARDIM LIBERDADE VIA MILIONARIOS

319 Vila Cemig/CONJ.ESPERANCA

325 Estação Barreiro / Flávio Marques Lisboa

329 Estação Barreiro / Jatobá

330 Estação Barreiro / Independência

332 Estação Barreiro / Milionários-Bonsucesso

335 Estação Barreiro/ Lindéia

336 Hospital Eduardo de Menezes/ Vila Bernadete

337 Estação Barreiro / Itaipu

340 Estação Barreiro / Vila Mangueiras

3029 Regina/ Centro

3055 Estação Barreiro/Savassi Via BH Shopping

3250 Estação Diamante/ Buritis Via Palmeiras

3350 Estação Barreiro/Estação Diamante

Segundo o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Belo Horizonte (SetraBH), toda a região do Barreiro, uma das mais populosas da capital, será afetada. Em dias normais, cerca de 200 mil usuários utilizam o transporte coletivo na região e, no período de férias, o volume de passageiros sofre uma redução de até 40%.

Colapso

Outra empresa do sistema, que não teve o nome divulgado, também avisou que só tem estoque de diesel para operar até domingo (16). A concessionária pertence ao Consórcio Dom Pedro II, é de menor porte, com 18 veículos no sistema da BHtrans.

Em nota, o SetraBH lamentou a crise e disse que, junto aos Consórcios Dez e Dom Pedro II, tenta uma solução emergencial para a crise. O sindicato ainda criticou o contrato de concessão “há muito desequilibrado econômica e financeiramente”.

Ainda de acordo com o órgão, não há cenário de demissões no momento, mas, caso a crise se agrave, deverá ser inevitável. Além dos insumos como o óleo diesel, que vem sofrendo aumentos constantes, o sistema está com dificuldade de manter os salários de funcionários em dia devido ao “desequilíbrio econômico-financeiro dos contratos” e a pandemia, que provocou redução gigantesca do número de passageiros no transporte público urbano em todo o país.

A Prefeitura de Belo Horizonte confirmou que foi informada da decisão das empresas e está buscando uma solução para o problema para que a população não saia prejudicada. O prefeito Alexandre Kalil vai se reunir com representantes do Setra, no COP BH, para discutir a questão.

Leia mais:

Suspensão da circulação de ônibus deixa passageiros 'na mão' na Estação Diamante, em BH

120 mil usuários de ônibus vão ficar sem transporte em BH a partir desta quinta, diz sindicato

Alta nos custos e rumos da pandemia preocupam setor do transporte escolar em BH