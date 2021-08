Após longo período de seca e baixa umidade em Minas, 196 cidades estão sob alerta de chuvas fortes, acompanhadas de ventos intensos, até esta quarta-feira (1). Em oito municípios, no Vale do Mucuri, a possibilidade de temporais é ainda maior. O aviso é do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

De acordo com o órgão, a ventania pode chegar a 60 quilômetros por hora, com risco de raios, corte de energia elétrica, queda de árvores e alagamentos. Também podem ocorrer deslizamentos de terra.

As pessoas não devem se abrigar debaixo de árvores nem estacionar veículos próximos a torres de transmissão ou placas de publicidade. O uso de equipamentos eletrônicos, ligados à tomada, deve ser evitado.

Ainda mais forte

No Vale do Mucuri, as precipitações podem chegar a 100 milímetros. O alerta vale para Bertópolis, Carlos Chagas, Crisólita, Machacalis, Nanuque, Pavão, Serra dos Aimorés e Umburatiba.

Em caso de emergência, as pessoas devem acionar a Defesa Civil (telefone 199) ou o Corpo de Bombeiros (193).

Veja a lista de cidades com risco de chuva forte:

Abre Campo Açucena Água Boa Águas Formosas Águas Vermelhas Aimorés Almenara Alpercata Alto Caparaó Alto Jequitibá Alvarenga Antônio Prado de Minas Araçuaí Araponga Ataléia Bandeira Barão de Monte Alto Belo Oriente Bertópolis Bom Jesus do Galho Bugre Cachoeira de Pajeú Caiana Campanário Canaã Caparaó Capitão Andrade Caputira Caraí Carangola Caratinga Carlos Chagas Cataguases Catuji Central de Minas Chalé Chapada do Norte Comercinho Conceição de Ipanema Conselheiro Pena Coroaci Córrego Novo Crisólita Cuparaque Dionísio Divino Divino das Laranjeiras Divisa Alegre Divisópolis Dom Cavati Durandé Engenheiro Caldas Entre Folhas Ervália Espera Feliz Estrela Dalva Eugenópolis Faria Lemos Felisburgo Fernandes Tourinho Fervedouro Franciscópolis Frei Gaspar Frei Inocêncio Fronteira dos Vales Galiléia Goiabeira Gonzaga Governador Valadares Guiricema Iapu Imbé de Minas Inhapim Ipaba Ipanema Ipatinga Itabirinha Itaipé Itambacuri Itanhomi Itaobim Itinga Itueta Jacinto Jampruca Jenipapo de Minas Jequeri Jequitinhonha Joaíma Jordânia Ladainha Lajinha Laranjal Leopoldina Luisburgo Machacalis Malacacheta Manhuaçu Manhumirim Mantena Marilac Marliéria Martins Soares Mata Verde Mathias Lobato Matipó Medina Mendes Pimentel Minas Novas Miradouro Miraí Monte Formoso Muriaé Mutum Nacip Raydan Nanuque Naque Nova Belém Nova Módica Novo Cruzeiro Novo Oriente de Minas Orizânia Ouro Verde de Minas Padre Paraíso Palma Palmópolis Patrocínio do Muriaé Pavão Peçanha Pedra Azul Pedra Bonita Pedra Dourada Periquito Pescador Piedade de Caratinga Pingo d'Água Pirapetinga Pocrane Ponto dos Volantes Poté Raul Soares Recreio Reduto Resplendor Rio Casca Rio do Prado Rosário da Limeira Rubim Salto da Divisa Santa Bárbara do Leste Santa Efigênia de Minas Santa Helena de Minas Santa Margarida Santa Maria do Salto Santa Maria do Suaçuí Santana de Cataguases Santana do Manhuaçu Santana do Paraíso Santa Rita de Minas Santa Rita do Itueto Santo Antônio do Grama Santo Antônio do Jacinto São Domingos das Dores São Félix de Minas São Francisco do Glória São Geraldo da Piedade São Geraldo do Baixio São João do Manhuaçu São João do Manteninha São João do Oriente São José da Safira São José do Divino São José do Goiabal São José do Mantimento São Miguel do Anta São Pedro dos Ferros São Sebastião da Vargem Alegre São Sebastião do Anta Sardoá Sericita Serra dos Aimorés Setubinha Simonésia Sobrália Taparuba Tarumirim Teófilo Otoni Timóteo Tombos Tumiritinga Ubaporanga Umburatiba Vargem Alegre Vermelho Novo Vieiras Virgolândia

