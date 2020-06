Mais dois bairros em Belo Horizonte registraram três mortes por Covid-19, indicou o boletim epidemiológico apresentado pela Prefeitura de Belo Horizonte nesta quarta-feira (25). Além do Alto Vera Cruz e do Pompeia, que já constavam do levantamento apresentado na semana anterior, Lindeia, no Barreiro, e Santa Cruz, na região Nordeste, também passaram a configurar como bairros com maior número de pessoas que perderam a vida por causa do novo coronavírus.

Até o momento, foram confirmadas 104 mortes por Covid-19 em Belo Horizonte, sendo que, entre as nove regionais, a Nordeste é a que registrou maior número de óbitos, com 15. Pelo menos 64 bairros da cidade já registraram ao menos uma morte pela doença. Já as regiões Oeste e Barreiro são as que registraram mais casos da doença confirmados por exames laboratoriais.

O boletim desta quarta-feira também apresenta um mapa com a distribuição geoespacial dos casos de Covid na capital mineira. As áreas vermelhas indicam um maior Índice de Vulnerabilidade da Saúde (IVS), ou seja, onde o cuidado deve ser reforçado. Essas áreas são mais predominantes nas regiões Norte, Nordeste, Leste e Barreiro.

Pelo mapa, também é possível observar que há uma concentração maior de casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) na região Centro-Sul de Belo Horizonte, enquanto os registros de mortes por Covid (sinalizados por quadrados verdes) estão espalhados de forma mais uniforme por toda a cidade. Veja o mapa: