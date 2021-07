Com queda de 9% na taxa de incidência da Covid-19 em uma semana, as macrorregiões Centro-Sul, Jequitinhonha, Norte e Oeste avançam para a Onda Verde do Minas Consciente. Já a regional Leste do Sul progrediu para a faixa amarela.

Os dados foram apresentados nesta quinta-feira (29) durante do Comitê Extraordinário, que se reúne semanalmente para discutir a situação da pandemia no Estado.

Minas também registrou queda nos números de óbitos e de espera por leitos. A solicitação de internação pela doença caiu 29,59% nos últimos sete dias. Atualmente, 34 pacientes aguardam vaga para uma UTI para tratamento do coronavírus, número pelo menos seis vezes menor em comparação ao início de junho.

O secretário de Estado de Saúde, Fábio Baccheretti, ressaltou que os indicadores têm melhorado devido ao avanço da vacinação. Atualmente, a ocupação de leitos exclusivos para Covid está em 54,69%, enquanto a das enfermaria está em 79,03%. Porém, ele lembrou que ainda não é a hora de se descuidar.

“Isso só comprova a eficácia e a importância da vacina. Temos que ficar atentos ao calendário da vacinação, incluindo a segunda dose, que é muito importante. Também não é a hora relaxarmos em relação aos cuidados. Devemos seguir com o uso de máscara e evitar aglomerações”, alertou o gestor.

A taxa de positividade da doença também recuou para 21%. Com isso, o número de cidades com menos de 30 mil habitantes que poderão progredir de onda chegou a 100, melhor resultado do ano. Esses municípios registraram menos de 50 casos por 100 mil moradores nos últimos 14 dias.

Eventos

O comitê também aprovou a criação de um grupo de trabalho para aperfeiçoamento dos protocolos para os setores de Eventos, Cultura e Entretenimento. Os representantes do governo estadual e dos segmentos se reunirão para que sejam discutidas e elaboradas, em 30 dias, novas medidas de segurança na retomada das atividades.

Ondas do Minas Consciente

- Verde: Centro-Sul, Jequitinhonha, Norte, Oeste, Sudeste e Vale do Aço

- Amarela: Centro, Noroeste, Leste, Leste do Sul, Sul e Triângulo Norte

- Vermelha: Nordeste e Triângulo do Sul

