Quatro pessoas, sendo três delas da mesma família, morreram após a colisão entre um automóvel e uma caminhonete na BR-381, em Nova Era, na região Central de Minas, na manhã deste domingo (22). No carro menor, avó, mãe e neta, de apenas 5 anos, não resistiram à batida e faleceram. Um empresário da cidade também veio a óbito.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acidente ocorreu no Km 316 da rodovia, por volta das 9h. Quatro pessoas seguiam em um Chevrolet Prisma e um homem em um Nissan Frontier quando houve o choque parcialmente frontal entre os veículos.

Todos os envolvidos ficaram presos às ferragens. No Prisma, avó, mãe (motorista do carro) e neta morreram no local. Uma quarta pessoa, tio da criança, foi retirado em estado grave e transportado de helicóptero para o Hospital de Pronto-Socorro João XXIII, no Centro de Belo Horizonte.

Partes dianteira e lateral do veículo ficaram destruídas

O condutor da caminhonete chegou a ser atendido e levado para o Hospital São José, em Nova Era. No entanto, ele não resistiu aos ferimentos e morreu. Segundo a corporação, o homem era empresário na cidade e já havia atuado como socorrista. A perícia foi chamada ao local para os trabalhos e recolhida dos corpos.

14h46 - BR 381 Nova Era, no km 316, pista LIBERADA. — PRF MINAS GERAIS (@prf_mg) August 22, 2021

Conforme a Polícia Rodoviária Federal em Minas Gerais (PRF-MG), o tráfego na rodovia ficou totalmente parado por cerca de uma hora, e foi aberto para o formato "pare e siga" por volta das 10h. Às 14h46, ainda segundo a PRF, a pista foi totalmente liberada.

