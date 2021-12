Quatro pessoas ficaram feridas (uma gravemente) após uma batida envolvendo dois carros no km 63 da BR-356, em Ouro Preto, na região Central de Minas Gerais, na tarde desta quinta-feira (30).

O estado de saúde das vítimas não foi informado. De acordo com a Polícia Rodoviária Militar, elas receberam os primeiros socorros no local e foram conduzidas por bombeiros civis de Itabirito, também na região Central.

Até o momento, as causas do acidente ainda são incertas. O trânsito no local segue no esquema pare e siga.

