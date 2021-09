Um grave acidente envolvendo três carros na avenida João César de Oliveira, em Contagem, na Grande BH, nesta segunda-feira (20), deixou um veículo completamente em chamas.

Quatro pessoas foram encaminhadas ao Hospital Municipal de Contagem, uma delas em estado mais grave. Ainda não há atualizações sobre as condições de saúde.

Segundo o Corpo de Bombeiros, no momento do acidente, um dos veículos perdeu a direção e atravessou a pista, batendo em mais dois. A corporação informou que um homem pediu apoio, pessoalmente, no 2° Batalhão de Bombeiros, que fica próximo ao local. Os militares atenderam a ocorrência imediatamente.

De acordo com a TransCon, a via ficou totalmente bloqueada no sentido Centro, mas foram feitos desvios para auxiliar o fluxo de veículos. Por meio das redes sociais, a autarquia informou que a avenida foi liberada por volta das 15h18.

Leia mais:

Pfizer e BioNTech afirmam que vacina contra Covid é segura e protege crianças de 5 a 11 anos

Passageiros reclamam que, mesmo após flexibilizações, faltam ônibus e linhas seguem lotadas em BH

Minas registra 715 casos e cinco mortes pela Covid-19 nas últimas 24h