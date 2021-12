Um acidente envolvendo sete veículos deixou ao menos quatro pessoas feridas em Ribeirão das Neves, Região Metropolitana de Belo Horizonte. Houve vazamento de combustível no local e risco de explosão. A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) disse que um dos motoristas apresentou sintomas de embriaguez.

Segundo o Corpo de Bombeiros, quatro pessoas foram socorridas por uma equipe do Samu e encaminhadas a uma unidade de saúde da cidade. O estado de saúde das vítimas e o hospital para onde foram encaminhadas ainda não foram informados.

As primeiras informações dos policiais militares indicam que um dos motoristas envolvidos no acidente apresentou sintomas de embriaguez e foi encaminhado ao Detran. Um dos veículos danificados é um carro esportivo de alto valor.

Os Bombeiros confirmaram ainda que houve vazamento de combustível no local, com risco de explosão. Militares desligaram as baterias dos veículos e jogaram serragem na via para eliminar o risco de acidentes.

A causa e a dinâmica do acidente ainda são desconhecidas.



Acidente entre sete carros em Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana de BH, deixa ao menos quatro pessoas feridas; um dos motoristas apresentou sintomas de embriaguez. Quatro vítimas foram socorridas pelo Samu. pic.twitter.com/zUEWB3hrcr — Jornal Hoje em Dia (@jornalhojeemdia) December 25, 2021

Leia também:

Extrema confirma 23 casos da variante ômicron na cidade

Pandemia e caos aéreo: mais de 4,5 mil voos foram cancelados neste Natal em todo o mundo