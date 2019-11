Quatro pessoas ficaram feridas na tarde desta terça-feira (5) após um ônibus de viagem bater de frente com um caminhão na BR-381, altura de Naque, na região do Rio Doce. Ao todo, 27 pessoas estavam no veículo de transporte de passageiros no momento do acidente, porém, as vítimas eram leves e apenas duas delas precisaram ser encaminhadas ao hospital.

Ainda de acordo com o Corpo de Bombeiros, a batida aconteceu próximo à ponte de Naque, sendo que a linha era de Governador Valadares até Coronel Fabriciano.



Apesar do estrago causado pelo impacto, nenhum dos feridos eram graves, ainda segundo os bombeiros Apesar do estrago causado pelo impacto, nenhum dos feridos eram graves, ainda segundo os bombeiros

As quatro vítimas feridas estavam conscientes e orientadas. Ninguém ficou preso às ferragens, apesar da frente do veículo de carga ter ficado completamente destruída.

No caminhão, havia apenas o condutor. Os dois feridos que precisaram ser encaminhados ao hospital não eram graves, ainda de acordo com a corporação.

