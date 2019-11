Uma queda de energia no hipercentro de Belo Horizone provocou um nó no trânsito na manhã desta quarta-feira (6). De acordo com a Cemig, um defeito no circuito da rede de distribuição subterrânea, atendido pela subestação Centro 2, localizada na região, provocou a interrupção no fornecimento para consumidores do entorno da Praça Sete e região hospitalar, entre 10h04 e 10h28.



A empresa não informou quantas pessoas foram prejudicadas, mas disse que, após 10h28, todo o serviço de fornecimento estava normalizado. Muitos sinais de trânsito porém não voltaram a funcionar corretamente. Alguns retornaram em flash, exigindo paciência dos motoritas, especialmente para passar pelas avenidas Alfredo Balena, Brasil, Bias Fortes e Amazonas, além das ruas da Bahia, Curitiba e Rio de Janeiro.



Agentes da BH Trans trabalham nas ruas da cidade para organizar o tráfego e consertar os sinais com problemas. No fim da manhã, a BHTrans informou que não tinha previsão de quando os serviços voltariam ao normal.



Quanto ás causas da queda de energia, a Cemig informou que elas "estão sendo apuradas e que o sistema está funcionando normalmente, não havendo risco de novas interrupções emergenciais", esclareceu.



Susto no João XXIII



A queda de energia ainda provocou o acionamento de um gerador no Hospital João XXIII. Com o acionamento dele, foi produzida uma densa fumaça, que se espalhou pelo subsolo e assustou pacientes. De acordo com a Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (Fhemig), a fumaça foi resultado da queima de óleo, usado como combustível. Ainda conforme a Fhemig, ela se dissipou rapidamente e ninguém ficou ferido.



(*) Com Cinthya Oliveira

