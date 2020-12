Quem insistir em manter uma festa com aglomeração, mesmo depois de orientado por autoridades policiais, poderá ser conduzido a uma delegacia. Esse aviso foi feito pelo comandante-geral da Polícia Militar de Minas Gerais, coronel Rodrigo Rodrigues, durante coletiva nesta terça-feira (22).

Segundo ele, a corporação irá reforçar as ações em todo o Estado para que não haja aglomerações nas comemorações de fim de ano. “(Conversamos com) as pessoas envolvidas, falamos da importância de se respeitar as regras pela proteção delas e dos outros, mas em último caso podemos fazer valer o poder de polícia e aquela pessoa (que se nega a cumprir a orientação) poderá ser conduzida, sim”, afirmou o comandante.

Segundo ele, a orientação dada a todos policiais desde o início da pandemia é de orientar a população para que não haja aglomerações. Rodrigues explicou que a grande maioria das pessoas abordadas acata a orientação de terminar com a aglomeração, mas o não cumprimento pode acarretar em um crime de desobediência.

O comandante disse ainda que policiais militares usarão megafones nos municípios para orientar a população sobre a importância do distanciamento social, para conter o avanço do novo coronavírus. “Vamos atuar em todos os municípios mineiros, inclusive com megafone das viaturas, quando necessário, pra poder passar essas informações, passar esse alerta, pra evitar aglomerações. Devemos comemorar sim, comemorar a vida, mas sem aglomeração”, disse o comandante, enfatizando que “a guerra não acabou”.

Somente entre os dias 1º e 22 de dezembro, Minas Gerais registrou 84.045 novos casos confirmados de Covid, além de 1.207 mortes por causa da doença.

