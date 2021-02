Belo Horizonte deve ter mais um dia de forte calor. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a previsão para a capital mineira nesta quinta-feira (11) indica temperaturas de até 30ºC e possibilidade de pancadas de chuva isoladas na parte da tarde e à noite.

Conforme o órgão, hoje o céu deverá permanecer com poucas nuvens pela manhã e pode ficar carregado após o meio-dia. A umidade relativa do ar deve girar em torno de 40% e 90%.

Na sexta-feira (12), a expectativa é de céu encoberto ao longo de todo o dia, com possibilidade de chuvisco à tarde. Os termômetros devem registrar entre 18ºC e 26ºC. A umidade tende a variar entre 60% e 100%.

No sábado (13), o cenário deve ser o mesmo: céu encoberto com possíveis chuvas fracas. A temperatura deve permanecer entre 17ºC e 26ºC, enquanto a umidade pode ficar entre 60% e 100%.

Já no domingo (14), a expectativa do Inmet é de céu encoberto, mas sem chuvas. O clima mais ameno deve permanecer, com a mínima prevista de 17ºC e a máxima de 26ºC. A umidade do ar pode girar de 60% a 95%.

