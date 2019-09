Um rapaz, de 29 anos, foi detido em flagrante após arremessar coquetel molotov contra uma viatura da Polícia Militar. Antes disso, ele havia ameaçado incendiar um ônibus e 'picotar" fiscais de segurança do Move. O caso aconteceu na madrugada desta terça-feira (3), em Vespasiano, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Com o homem, a PM apreendeu um galão de gasolina, duas facas, uma espada e dois coquetéis molotov. Segundo o major Bastos, que atendeu a ocorrência, o suspeito tem problemas mentais. Conforme registrado no Boletim de Ocorrência, o rapaz teve uma desavença com fiscais da estação Move Morro Alto poucos dias atrás.

Nesta terça, o suspeito foi até o local para, segundo ele, "picotar" os seguranças e queimar ônibus. Como não encontrou os alvos, o homem foi embora sem cometer os crimes. Testemunhas que ficaram assustadas com as ameaças acionaram a PM, que já fazia ronda na região devido aos ataques contra coletivos registrados neste mês. Durante buscas no bairro, os militares encontraram o rapaz.

Ao ver a viatura, ele arremessou um coquetel molotov em direção ao veículo oficial. "Ele jogou o coquetel molotov contra a viatura. Só que, por causa da posição, a garrafa quebrou e o fogo apagou", explicou o major Bastos.

O suspeito foi detido e o material apreendido. A ocorrência está sendo registrada na Delegacia do Jardim da Glória. O caso será investigado, mas a PM acredita que tenha sido isolado e não tenha relação com os dois coletivos incendiados em Vespasiano neste mês.

Leia mais:

Após 12 horas, incêndio é controlado em Vespasiano

Vândalos incendeiam ônibus em Vespasiano e ameaçam PM: 'outros serão queimados'