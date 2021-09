Um jovem de 19 anos foi preso suspeito de matar um cachorro de pequeno porte a chutes, no bairro Vila Celeste, em Ipatinga, no Vale do Aço, no sábado (18).

De acordo com a Polícia Militar, um homem, de 36, dono de cães pequenos, teria visto o suspeito passar com um cão de grande porte, atiçando contra os animais dentro da casa.

Enquanto os cães latiam, os dois discutiram e começaram a brigar. Em determinado instante, o jovem chutou um dos cães, que acabou morrendo no local.

Ainda segundo a PM, o suspeito alegou que estava passeando com o animal quando vários cachorros saíram da casa e atacaram o cão dele, que teria sido mordido no peito e nas patas traseiras, que na confusão chutou para se defender. Entretanto, a PM informou que o cachorro do autor não tinha ferimentos e o rapaz foi detido por maus-tratos.

O dono dos animais menores também foi levado à delegacia, pois ameaçou o jovem com uma foice.

