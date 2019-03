Uma briga durante o Carnaval de rua em Ouro Preto, na região Central do Estado, terminou com um rapaz de 21 anos morto na madrugada desta segunda-feira (4). O crime aconteceu por volta das 3h na praça Orlando Tropia, em frente ao colégio Dom Pedro, onde um palco foi montado pela prefeitura da cidade para a realização de show de hip hop e funk. O local fica a cerca de 200 metros da praça Tiradentes, principal ponto do Centro Histórico da cidade.

As informações da Polícia Militar (PM) dão conta de que várias brigas aconteceram por lá, tendo, na última delas, ocorrido vários disparos de arma de fogo. Uma equipe foi deslocada para o local para fazer a intervenção, localizando o jovem caído na rua com dois tiros, um no braço direito e outro nas costas, na altura do pulmão.

A vítima foi socorrida imediatamente para a Santa Casa de Misericórdia por uma ambulância do Samu, que já estava nas proximidades por conta das festas. Os policiais localizaram uma arma de fogo calibre .32 com seis munições, sendo três intactas e três já disparadas.

Não foi possível localizar o autor dos disparos que atingiram a vítima, porém, mesmo baleado, o rapaz conseguiu indicar o nome de um suposto autor, que seria morador do bairro Bauxita. Buscas foram feitas pelo suspeito, mas, até a noite desta terça-feira, ninguém havia sido preso pela PM.



