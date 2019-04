O aumento da tarifa do metrô de Belo Horizonte não irá acontecer nos próximos dias. Mas, a partir do dia 1° de maio, data em que se comemora o Dia do Trabalhador, o reajuste deve acontecer e de forma "parcelada". Uma audiência de conciliação entre a Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) e o Instituto Defesa Coletiva (IDC), na 15ª Vara da Justiça Federal em Minas, nesta quarta-feira (24), terminou com um acordo entre as partes.

Deste modo, o aumento da tarifa acontecerá da seguinte forma: até o dia 30 de abril, o usuário do metrô continua a pagar R$ 1,80. A partir do dia 1° de maio, a passagem pasta a custar R$ 2,40 e, a cada dois meses, este valor será reajustado novamente até chegar a R$ 4,25 em março de 2020.

Veja como irá funcionar:

1º/05/2019: R$ 2,40

1º/07/2019: R$ 2,90

1°/09/2019: R$ 3,40

1°/11/2019: R$ 3,70

1°/01/2020: R$ 4,00

1°/03/2020: R$ 4,25 (valor válido até o dia 30 de abril)

Após isso, a CBTU estaria autorizada a realizar novos reajustes.



De acordo com a presidente do IDC, Lilian Salgado, o acordo, embora não tenha agradado ao Sindicato dos Metroviários de Minas Gerais (Sindimetro) e movimentos sociais, é uma forma de o bolso do usuário do sistema se preparar melhor. "Se não houvesse o acordo, a população seria pega de surpresa com o aumento. O escalonamento do reajuste foi uma forma que encontramos para que o consumidor tenha a oportunidade de planejar e custear este aumento", explica.

Além disso, segundo ela, o acordo também prevê que a empresa passe a investir R$ 2 milhões em projetos voltados para programas de mobilidade urbana, meio ambiente e sustentabilidade dentro do sistema metroviário até dezembro de 2020.

O acordo não agradou ao Sindimetro, que irá sediar uma reunião nesta sexta-feira (26), junto a movimentos sociais, para conversar sobre o que pode ser feito para impedir o aumento, segundo o presidente do sindicato, Romeu Machado.

"A gente estava lutando contra um aumento que seria de R$ 3,40 e agora este valor vai subir ainda mais, chegando a R$ 4,25. Nós, do sindicato e os movimentos sociais não queríamos um acordo, mas o IDC é a entidade legítima para fazer isso e entendeu que seria melhor fazer o acordo. Mas, somos contra qualquer aumento, ainda mais neste momento econômico, com muita gente desempregada. Mesmo que houvesse um acordo, o aumento poderia pelo menos ser fragmentado a um prazo mais dilatado e não de dois em dois meses", relata.

Procurada pela reportagem, a assessoria da CBTU ainda não emitiu um posicionamento sobre o acordo e o reajuste.

