A segunda edição do Reality Universitário - Mentes do Futuro das Faculdades Promove e Kennedy está mais dinâmico e desafiador. A iniciativa dá a possibilidade de acesso ao ensino superior com bolsas de estudo de até 100%.

Quatro cursos participam desse novo formato de vestibular: Administração/Gestão, Estética e Cosmética, Gastronomia e Nutrição. Os vencedores já começam a estudar no segundo semestre deste ano.

Os candidatos devem acompanhar o regulamento do curso escolhido e seguir corretamente o passo a passo.

As inscrições podem ser feitas até 31 de julho. O resultado da classificação e das bolsas de estudo será divulgado no dia 6 de agosto, por meio de live, site e redes sociais das Faculdades Promove e Kennedy.

Os coordenadores dos cursos, Andrea Arnaut, Jackson Cabral, Lilian dos Santos Oliveira e Natália Teixeira, conversam com a repórter Maria Amélia Ávila, sobre o regulamento do Reality Universitário-Mentes do Futuro, nesta quinta-feira (1), às 17h30. A live será transmitida pelo Facebook do Hoje em Dia.

