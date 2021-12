O jogo de entrega da taça do Atlético aconteceu nesse domingo (5), e o time bateu seu próprio recorde de pagantes no Novo Mineirão. E essa marca não poderá mais ser superada, apenas igualada, pois o número de ingressos disponibilizados para o duelo com o Bragantino equivale ao máximo permitido pela segurança do estádio.

Foram, no total, 61.573 torcedores pagantes, com uma renda de R$ 8.818.854,25 para o clube. Esse número de pessoas condiz com a capacidade restrita do estádio, em função da Covid-19.

Agora, com a volta da torcida visitante, liberada pela Prefeitura de Belo Horizonte no dia 1° de dezembro, o número de ingressos disponíveis tende a diminuir para que as medidas restritivas, como o afastamento social, continuem sendo cumpridas. Para os próximos jogos, a marca poderá apenas ser a mesma, ou inferior a ela.

Anterior à partida desse domingo, o recorde também era do Galo. No embate com o Juventude, foram 61.476 pessoas.

