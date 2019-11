Proposta ligada a questões de cunho social, a exemplo dos anos anteriores, o tema da redação do Enem 2019, “Democratização do acesso ao cinema no Brasil”, surpreendeu alunos e professores. No entanto, possibilitou diversas abordagens, levantando uma discussão cara: o alcance da população à cultura.

“A argumentação feita pelo aluno deveria partir para essa questão, de como é limitado o acesso. O cinema, depois de ter mais de três mil salas na década de 1970, foi diminuindo de tamanho. Hoje, a maioria está nos shoppings, limitando o alcance. Não é um custo baixo ir”, observou o coordenador do Pré-Enem das Faculdades Promove, José Eustáquio Simões.

Além de localizados em centros comerciais, muitas vezes inacessíveis à população, as salas de cinema estão concentradas no Sudeste. Conforme Cinema (Ancine), a região tem 52% de todas as do país, sendo o interior carente desses espaços.

Textos de teóricos da sétima arte e das mídias, de forma geral, e pesquisa relativa à penetração do cinema junto aos brasileiros – com crescimento de 43% no último ano –, apoiaram os candidatos na dissertação.

Surpresa

Como as apostas para o tema, em cursinhos e colégios, estavam em áreas como meio ambiente, saúde e educação, muitos estudantes ficaram surpresos.

“Diferente de toda expectativa que eu e meus amigos criamos ao longo do ano. Ainda mais pensando no Brasil atual, não imaginávamos que seria cinema”, declarou Sérgio Henrique Carvalho, de 17 anos, candidato à uma vaga em Fisioterapia.

Apesar de não se considerar preparada, a adolescente Bárbara Fagundes, 17, achou o tema “perfeito”. “Tinha consciência sobre o assunto. Afinal, cultura é essencial para todos os cidadãos”, afirmou a jovem, que pretende cursar Moda na faculdade.

Provas

No primeiro dia de provas, os cerca de 5 milhões de candidatos – 87 mil só em BH – fizeram provas de linguagens, ciências humanas e redação. No próximo domingo, ciências da natureza e matemática. Os gabaritos oficiais saem dia 13.

(*) Colaborou Lucas Eduardo Soares

