O tema da redação do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) deste ano é "democratização do acesso ao cinema no Brasil". De acordo com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), a redação precisa ter até 30 linhas com um texto fundamentado com explicações e argumentos.

A prova deste ano é a primeira do governo do presidente Jair Bolsonaro (PSL). O exame começou às 13h30.

Nos dias 3 e 10 de novembro, pouco mais de 5 milhões de estudantes, o menor número de inscritos desde 2010, serão submetidos à prova, que é o passaporte para todas as universidades federais do país, além de algumas instituições estaduais e no exterior, como é o caso da Universidade de Coimbra, em Portugal.