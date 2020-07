Após divulgar, nessa segunda-feira (27), que a estabilidade da taxa de ocupação de leitos de UTI deverá causar, daqui a 15 dias, a redução dos números da Covid-19 no Estado, o governo de Minas informou, nesta terça-feira (28), que a taxa de contágio, chamada de RT, também tem apontado para a possibilidade do fim do platô no território mineiro.

Em Minas, a dinâmica de avanço da doença não se configurou como curva em pico (onde há um aumento de casos e, em seguida, uma queda brusca). Por aqui, houve um platô, ou seja, uma trajetória em que as notificações se mantêm elevadas por um tempo determinado até começarem a diminuir.

De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG), a taxa RT média estadual está variando entre 1,05 e 0,98 nas últimas semanas. Isso significa que um paciente contaminado pode infectar, em média, outras 1,05 pessoas. Segundo a pasta, há regiões em que o RT tem se mantido abaixo de 1, o que significaria, em teoria, uma regressão da pandemia.

Os números, porém, precisam ser acompanhados de perto. Isso porque um dos fatores que causa a piora da taxa é o desrespeito às regras de distanciamento social e de higiene.

"Algumas flutuações podem acontecer, mas esperamos que o RT comece a cair abaixo de 1 e se mantenha para nos sinalizar que estamos caminhando para uma redução da epidemia", declarou o secretário de Estado de Saúde, Carlos Eduardo Amaral.

Taxa RT

A taxa de contágio RT é um dos indicadores de avanço ou diminuição de uma epidemia. Além dela, existem as taxas de ocupação de leitos, positividade dos exames de Covid, aumento ou queda no número de óbitos, entre outras.

O índice aponta quantas pessoas um infectado pela Covid tem potencial de contaminar. Para se ter uma ideia, a taxa RT mineira em março estava em 4, o que significa que uma pessoa contaminada poderia passar a Covid para outras 4.

Segundo o governo, o ideal é que o índice se mantenha abaixo de 1. Ou seja, uma pessoa é capaz de infectar menos de uma pessoa.

"O RT nos mostra o que foi no passado. Não é 100% preciso para o futuro, mas nos dá uma ideia do que acontecerá no futuro", afirmou Amaral.