Belo Horizonte tem 18.197 casos confirmados de Covid-19 com 483 mortes pela doença e a região Nordeste da capital lidera o triste ranking com o registro de 66 óbitos.

Em segundo lugar aparece Venda Nova com 65 mortes e em terceiro lugar o Barreiro, com 57. As informações são do boletim epidemiológico da Secretaria Municipal de Saúde, divulgado nesta terça-feira (28).

Ainda de acordo com o mapeamento, o Barreiro registra 309 casos confirmados da doença, seguido da região Leste, com 291, e em terceira posição a região Oeste com 288.

Confirma a situação de cada regional:

Ampliação de testes

A Prefeitura de Belo Horizonte ampliou o perfil do público que pode fazer testes rápidos para Covid-19 nas unidades de saúde. Desde essa segunda-feira (27), pacientes com sintomas da doença que tenham fatores de risco ou comorbidade (como idade acima de 60 anos, diabetes e doenças do coração) podem ser testados na rede pública.

Mas o exame, que verifica a presença de anticorpos, só poderá ser realizado após o oitavo dia do surgimento de, ao menos, dois sintomas.

Além disso, também serão testados sorologicamente os pacientes com Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) que não realizaram teste molecular dentro do período indicado de coleta e familiares de pessoas que testaram positivo para a Covid-19. Anteriormente, os testes rápidos eram usados pela prefeitura apenas para inquérito epidemiológico entre os profissionais de saúde.