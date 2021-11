Inativo há mais de um mês, o relógio da prefeitura de Belo Horizonte voltou a funcionar nessa quarta-feira (17). O item fica exposto na torre mais alta da sede da prefeitura, no Centro da capital, cerca de 36 m acima do chão.

De acordo com a PBH, a última reforma no equipamento tinha sido concluída em 2006, e, desde então, a empresa responsável apresentou dificuldades para manter o funcionamento das quatro faces do relógio.

Foi realizada uma nova licitação e a empresa vencedora ficou encumbida de restaurar os ponteiros e trocar o mecanismo interno do relógio. Com isso, o equipamento vai manter os quatro relógios em sintonia e com menor possibilidade de falhas.

Além disso, a mesma empresa, após a entrega da obra com aceite técnico, fica responsável pela manutenção do relógio por mais um ano, conforme contrato assinado.

Inaugurado em 21 de outubro de 1937 e tombado pela Lei Orgânica do Município em 21 de março de 1990, o prédio tem projeto assinado oficialmente pelo arquiteto Luiz Signorelli. Além do destaque para as três figuras de Atlantis próximas à entrada principal, o prédio é marcado pelo relógio na parte mais alta, cerca de 36 m acima do chão. No total, o edifício tem 28 salões e 19 gabinetes.

