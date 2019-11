Alunos já matriculados na rede estadual mineira vão precisar renovar as matrículas caso queiram permanecer na mesma escola em 2020. O prazo vai até 6 de dezembro.

A medida passou a ser adotada neste ano. Até 2018, crianças e adolescentes tinham a vaga garantida automaticamente na unidade onde já estudavam. “Agora é um processo novo. Essa orientação vale tanto para o fundamental, do 1º ao 9º anos, quanto para o ensino médio”, destaca a subsecretária de Desenvolvimento da Educação Básica da Secretaria de Estado de Educação (SEE), Geniana Guimarães Faria.

A partir de agora, os pais ou responsáveis pelos alunos terão que ir pessoalmente à unidade pedir a renovação levando a documentação exigida (confira no quadro Ponto a Ponto, ao lado). O solicitante receberá um comprovante da efetivação da matrícula.

Procedimento

Caso o colégio não oferte a etapa na qual a pessoa deverá ser inscrita ou ela precisa trocar de escola por algum motivo, no entanto, será preciso realizar a pré-matrícula da rede estadual, neste site.

O prazo será de 28 de novembro a 16 de dezembro. Os pedidos serão analisados e o resultado está previsto para ser divulgado ainda em 2019.

Ainda segundo a SEE, também podem fazer a pré-matrícula os estudantes vindos de outras redes de ensino (municipal e particular) e que querem ingressar no Estado no próximo ano, além daqueles que abandonaram os estudos e desejam voltar às salas de aula no fundamental, médio ou na educação de jovens e adultos.

Cadastramento

Quem realizou o cadastramento escolar em julho e os que se inscreveram na pré-matrícula deverão concluir o processo de matrícula de 6 a 20 de janeiro.

No período, os pais, responsáveis ou o próprio aluno, quando maior de 18 anos, deverão comparecer às unidades escolares para as quais foram encaminhados, com a relação de documentos, para efetivar a vaga. Os que perderem o prazo não terão garantia da inscrição nos colégios pleiteados.

Ponto a ponto

Confira a documentação, original e cópia, que deve ser apresentada para a renovação da matrícula:

– Carteira de identidade ou certidão de nascimento do aluno

– CPF, caso o estudante seja maior de idade

– Comprovante de residência no nome de um dos pais ou responsáveis ou do próprio aluno. São válidas as contas de água, luz e telefone

– Ficha de renovação assinada pelo estudante, quando maior de idade, ou pelo responsável legal, quando menor de idade

– Para a renovação da matrícula do aluno de até 17 anos é necessária, ainda, a apresentação de documento de identidade e do CPF de um dos pais ou responsáveis

– É necessário levar o laudo médico no caso de estudante com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação