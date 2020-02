Belo Horizonte recebe, a partir desta segunda-feira (17), obras em todas as nove regionais para minimizar os problemas causados pelas chuvas deste ano. Conforme a prefeitura, os trabalhos serão executados pela Superintendência de Desenvolvimento da Capital (Sudecap) em 221 pontos, que passarão por intervenções diversas. O custo pode chegar a R$ 200 milhões.

O anúncio foi feito pelo prefeito Alexandre Kalil, na última sexta-feira. Ele garantiu que, apesar dos estragos e das obras, o Carnaval não será afetado. A verba para a realização dos trabalhos está assegurada.

"O dinheiro está garantido em caixa porque BH economiza. Todo ano nós passamos com dinheiro em caixa. Não temos problema financeiro para recuperar a cidade. Até hoje, aqui, só entrou R$ 7 milhões do governo federal, e mais o dinheiro de ninguém", disse o prefeito.

Segundo ele, os 221 pontos foram mapeados em toda a cidade, incluindo becos, favelas e bairros como o Lourdes e o Buritis, na zona Sul. A dificuldade, segundo o gestor, é "não jogar o dinheiro fora".

"Não vamos colocar pavimento de R$ 1 mil o metro quadrado nem abrir rio e deixar a cidade destruída. Vamos recompor a cidade, 80% das obras já estão licitadas, [as destinações dos recursos] só foram desviadas de recapeamentos comuns para a recuperação das vias. Vamos ter o juízo, daqui pra frente, de aprender a fazer coisas mais sustentáveis, como prevê o Plano Diretor aprovado no ano passado".

Custo estimado das obras na capital pode chegar aos R$ 200 milhões, segundo a PBH

Confira abaixo, por regional, os locais que recebem obras a partir de hoje:

Barreiro

Rua Albertino Teixeira Dias: manutenção em rede de drenagem pluvial e concretagem

Limpeza da bacia do Bonsucesso



Oeste

Avenida Silva Lobo: recomposição de base

Avenida Barão Homem de Melo: recomposição de base e do canteiro central

Rua Rubens Caporali Ribeiro: recapeamento (previsão hoje, a depender das chuvas)



Pampulha

Avenida Sebastião de Brito: Recuperação de erosão no canteiro central, limpeza do sistema de drenagem em toda a extensão da via e podas de árvores



Norte

Avenida Risoleta Neves: Recuperação de abatimento na via

Rua Atanásia dos jardins, no bairro Zilah Spósito: contenção da via



Noroeste

Rua Carmo do Rio Claro, bairro São Cristóvão: Confecção de grade para substituir o muro frontal da Escola Profissionalizante Raimunda Soares.

Teresa Cristina: restabelecimento do pavimento, limpeza urbana e desobstrução de drenagem



Nordeste

Avenida Cristiano Machado, 5600, restabelecimento das margens e troca de boca de lobo na altura dos números 54 a 82

Revitalização da praça que fica na Arthur de Castro Cunha, Esquina com rua 7, Bairro Acaiaca



Venda Nova

Avenida Vilarinho: Limpeza e desobstrução de boca de lobo e implantação de sarjeta



Leste

Avenida dos Andradas entre rua Itaguá e Ponte Caetano Furquim, Santa Efigênia: recomposição de talude, recuperação da defensa metálica e recomposição de passeio. Limpeza de boca de lobo



Centro-Sul

Rua Patagônia com Groenlândia, no Sion: remoção de grade de trilhos e limpeza, desobstrução da rede de drenagem e recolocação de grade e desobstrução de boca de lobo

Avenida Prudente de Morais: recapeamento. (previsão hoje, a depender das chuvas)

