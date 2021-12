A edição 2021 do tradicional Almoço de Natal nos Restaurantes Populares está confirmada em BH. Suspensa em 2020 por conta da pandemia, o evento pretende servir cerca de 3,5 mil refeições no dia 25 de dezembro, das 11h às 14h.

O almoço será oferecido na unidade do Restaurante Popular I - Herbert de Souza, na avenida do Contorno, 11.484, no Centro de BH. O cardápio deste ano será lombo ao molho com abacaxi e cebola caramelizada, arroz, feijão tropeiro, couve ao alho e óleo, cenoura ralada com espinafre e maçã.

Nas outras unidades de restaurante popular, serão ofertadas refeições gratuitas exclusivamente para pessoas em situação de rua. A medida já é praticada aos fins de semana e feriados desde o começo da pandemia em BH. Com embalagens descartáveis, o público pode comer no local ou ainda retirar "para viagem".

O Almoço de Natal nos Restaurantes Populares é realizado na cidade há 27 anos, com a única excessão em 2020. Todo o evento é voluntário, reunindo funcionários dos restaurantes para preparar e servir as refeições.

