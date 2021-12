Quem chega a Belo Horizonte nesta segunda-feira (27), após o Natal, encontra um movimento tranquilo na rodoviária. Durante a manhã, o fluxo de pessoas no terminal era bem diferente do registrado no fim de semana, quando os belo-horizontinos deixavam a capital.

Por conta das celebrações de fim de ano, a expectativa é de que cerca de 400 mil pessoas circulem pela rodoviária até 3 de janeiro, incluindo embarques e desembarques.

E quem retornou para a capital nesta segunda, encontrou também estradas vazias. É o caso do fotógrafo Xanti Amaral, de 23 anos, que estava em Governador Valadares.

“A viagem foi muito tranquila, dormi o percurso todo, por sinal. Estava bem cansado. Apenas um problema porque o pneu do ônibus furou e teve que trocar no meio do caminho, mas tirando isso, tudo ok”, brincou.

No caso do analista de TI Reinald Martins, de 28 anos, o retorno foi exatamente como esperado. “Inclusive chegamos no horário previsto que o motorista havia falado com a gente, então estava bem tranquilo”, disse o rapaz que foi para Uberlândia passar o Natal ao lado da namorada.

Leia mais:

Comércio pode efetivar até 60% dos trabalhadores temporários em BH

Fogos de artifício e música alta nas festas de fim do ano prejudicam a audição; veja como se cuidar

Não gostou do presente de Natal? Veja seus direitos na hora da troca