O jornalista e escritor mineiro Roberto Drummond, morto em 2002, deu "exemplo de autoproteção" contra o novo coronavírus para quem passou pela Savassi neste primeiro dia de quarentena. A estátua do escritor, que ficou nacionalmente famoso com a minissérie Hilda Furacão, baseada em livro homônimo de sua autoria, estava devidamente protegida com uma máscara . A estátua se tornou atração para fotos e selfies ao longo do dia.

Mas é importante lembrar: o uso de máscaras só é indicado para quem está com sintomas gripais ou em contato com alguém com a suspeita da doença. E há a forma correta de usá-la e, principalmente, de retirá-la para evitar a contaminação. Confira as dicas do infectologista neste vídeo!

Veja a galeria de imagens: