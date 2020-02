Nem mesmo o impasse entre o governo e os blocos envolvendo a liberação de carros de som durante o Carnaval tirou a alegria e o brilho do Roda de Timbau, que agita foliões na rua Sapucaí, no bairro Floresta, na noite desta quinta-feira (20).

O Roda precisou improvisar e mudar o trajeto do cortejo, que aconteceria ao longo de oito quarteirões da rua Itajubá para a Sapucaí. O motivo é que, com o caminhão-palco tradicionalmente utilizado apreendido no pátio do Detran, os integrantes do bloco precisaram fazer uma vaquinha e alugar, em cima da hora, um veículo maior.

"Conseguimos ontem um trio com muita sorte pra poder sair, mas não há alternativa para atender esse tanto de bloco na cidade, não existe um plano B. Sem falar que a maioria dos trios são compartilhados com outros blocos. Então, um bloco que for sair de manhã nesta situação e tiver o trio apreendido vai impactar os blocos da tarde e dos dias seguintes", explica a produtora do bloco, Luiza Alana.

A organização estima sete mil foliões no bloco, que foi criando em 2016, inspirado no grupo baiano Timbalada.