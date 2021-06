A movimentação de passageiros pelo Terminal Rodoviário Governador Israel Pinheiro, no Centro de Belo Horizonte, no período do feriado de Corpus Christi - entre esta quarta-feira (2) e segunda-feira (7) - deverá ser 158% maior do que no ano passado. Segundo a Rodoviária, cerca de 75 mil pessoas, entre embarques e desembarques, devem passar pelo local nos seis dias.

Os dados são da Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais (Codemge), que administra o terminal. Conforme a empresa, no mesmo período de 2020, 28.954 pessoas utilizaram os serviços da plataforma. Já em comparação à data em 2019, na pré-pandemia, a expectativa para este ano é 55% menor: naquela época, 165 mil passageiros transitaram por lá.

"A expectativa para 2021 é de que haja 2.048 partidas (cerca de 87% a mais que em 2020 e de 47% a menos que em 2019) e 1.916 chegadas de ônibus (em torno de 123% a mais que em 2020 e de 51% a menos que em 2019), além de 38.082 passageiros embarcando (perto de 126% a mais que em 2020 e de 55% a menos que em 2019) e 36.682 pessoas desembarcando (aproximadamente 203% a mais que em 2020 e 54% a menos que em 2019)", informou a Codemge, em nota.

Destinos procurados

De acordo com a Rodoviária, as cidades mais procuradas neste Corpus Christi são Rio de Janeiro, Cabo Frio, São Paulo, Campinas, Salvador, Brasília e Vitória. Já dentro do próprio Estado, os destinos mais buscados são Araçuaí, Governador Valadares, Teófilo Otoni, Nanuque, Conselheiro Lafaiete, São João del-Rei, Divinópolis, Ouro Preto e Juiz de Fora, além do Aeroporto de Confins.

Orientações aos passageiros

Devido à pandemia, a administração do terminal solicita a cooperação dos usuários no sentido de que apenas quem for viajar entre no local durante esse período. Após as 23h30, o acesso é restrito a usuários com passagens, com entrada concentrada entre as plataformas D e E.

"As empresas de transporte têm adequado linhas de viagem e horários, sendo importante que o passageiro as consulte previamente para confirmar as viagens disponíveis. O uso de máscaras, durante toda a permanência no terminal e no interior dos ônibus, também é imprescindível, assim como manter o distanciamento adequado", afirmou a gestão.

Além disso, a Rodoviária de BH informou que tem adotado várias medidas preventivas e educativas, em alinhamento com as diretrizes legais e em favor do bem-estar dos usuários. Outras informações sobre o assunto estão disponíveis neste link.

