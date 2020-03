O terceiro dia de restrições ao transporte intermunicipal em Minas é de pouco movimento e de reclamações de passageiros sobre a falta de orientações sobre prevenção à doença nos ônibus na Rodoviária de Belo Horizonte, nesta quarta-feira (25). Veículos de viagem, vindos de cidades como Congonhas e João Monlevade, ambas na região Central do Estado, têm chegado ao terminal com quantidade média de 10 passageiros por carro. Em alguns deles, motoristas e auxiliares de cobrança têm utilizado máscaras de proteção.

Assinadas pelo governador Romeu Zema (Novo) na última sexta-feira (20), as restrições passaram a valer nessa segunda e exigem que os ônibus que circulam entre cidades mineiras transportem, no máximo, metade de sua capacidade, sempre com público sentado.

Na rodoviária da capital, ônibus têm chegado com intervalos de 10 a 15 minutos, sempre com quantidade média de até 10 passageiros. Apesar da clientela fraca, passageiros ouvidos pela reportagem afirmaram que não têm recebido orientações de funcionários das empresas de transporte e das rodoviárias por onde passaram sobre prevenção durante o trajeto, contato com outros passageiros ou sobre sintomas da doença, que tem, nesta quarta-feira, 133 casos confirmados para a enfermidade em Minas.

Por isso, receosos sobre o combate à Covid-19, os viajantes têm se cuidado por conta própria. É o caso da operadora de caixa Deisiane Almeida, de 25 anos, que desembarcou em BH após estada em Curvelo, na região Central. “Havia só cinco pessoas. Nós mesmos nos organizamos para ficarmos bem distantes um do outro”, relatou. Deisiane contou que só viajou por necessidade de trabalho, inadiável. Veja, acima, vídeo com João Victor e Deisiane.

Com máscara no rosto, Júnia de Souza, de 29 anos, chegou à capital nessa manhã após uma viagem a Congonhas, também na região Central, onde vivem seus pais. A desempregada havia ido para a cidade no começo do mês, antes do início das ações de isolamento social, mas precisou retornar. Ela também afirmou que não foi orientada nem pela rodoviária, nem pela empresa de viagens, sobre como se proteger da doença. “Tenho medo. Não tenho sintomas, mas uso máscara e álcool em gel”, contou a jovem.

Viagem a passeio interestadual

A dupla de colegas de trabalho Expedito Rodrigues Vieira, de 55 anos, e Augusto César de Lima, de 57, chegou em BH nessa manhã, vinda de Itabirito, na região Central, para alugar um carro e seguir até Petrolina, no interior de Pernambuco. "Medo tenho sempre, mas tem que viajar. Tô de férias coletivas", afirmou Vieira, que é acoplador na empresa. Em Minas, as viagens interestaduais de ônibus estão proibidas.

Por medo, Augusto, que atua como lubrificador, decidiu usar a máscara. "É uma prevenção. Graças a Deus, não tenho sintomas", disse. Segundo as recomendações do Ministério da Saúde, a máscara deve ser utilizada apenas por quem tem indícios da Covid-19.

Viagem só por necessidade

O vendedor João Victor Araújo, de 23 anos, mora em BH, mas como está de férias coletivas foi para João Monlevade, na região Central, no último dia 15 deste mês. Infelizmente, precisou retornar à capital devido à uma urgência, mas o rapaz pretende resolver tudo rápido para seguir à cidade natal.

"Temos que ficar em casa e nos cuidarmos. Assim que eu resolver minha questão, vou voltar para a casa dos meus pais. Lá está tudo parado e não sei como estão as coisas aqui em BH. Eu só vim por necessidade, mesmo", contou.

Outro lado

A reportagem entrou em contato com a Rodoviária de Belo Horizonte e com o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros no Estado de Minas Gerais (SINDPAS) para entender quais as ações estão sendo colocadas em prática para a proteção e orientação dos passageiros diante do coronavírus. As respostas serão publicadas tão logo forem recebidas.

