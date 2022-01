Minas tem 103 pontos com retenção parcial ou total em estradas de acordo com balanço atualizado na manhã desta quinta-feira (20) pela Polícia Rodoviária Federal (PRF). Os trechos foram fechados por conta das fortes chuvas registradas no Estado nos últimos dias.

Segundo a PRF, são 17 locais de interdição total das vias, além de 86 com retenção parcial. Um dos principais pontos de atenção é a BR-381, altura de Nova Era, na região Central de Minas. O trecho está totalmente interditado nos dois sentidos, sem previsão de liberação. Não há desvio.

Em Córrego Danta, na região Centro-Oeste, também há interdição total na BR-262 por conta de erosão na pista. Ambos os sentidos seguem fechados, ainda sem previsão de retomada do tráfego.

A PRF alerta motoristas a procurarem rotas alternativas para passar pelas regiões afetadas, sempre se atentando se o novo caminho é compatível com as dimensões do veículo.

