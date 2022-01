Minas tem 100 pontos com retenção parcial ou total em estradas, de acordo com balanço atualizado na manhã desta segunda-feira (24) pela Polícia Rodoviária Federal (PRF). Os trechos foram fechados por conta das fortes chuvas registradas no Estado.

Segundo a PRF, são 16 locais de interdição total das vias, além de 84 com retenção parcial. Um dos principais pontos de atenção é a BR-381, em Nova Era, na região Central de Minas. O trecho está totalmente interditado nos dois sentidos, sem previsão de liberação. Não há desvio.

A PRF alerta os motoristas a procurarem rotas alternativas para passar pelas regiões afetadas, sempre se atentando se o novo caminho é compatível com as dimensões do veículo.

Saída para o litoral

A BR-262, na altura do Km 96, ficará totalmente interditada próximo à região de Abre Campo a partir desta segunda-feira (24) ao meio dia. Veja as opções de rota indicadas pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - (DNIT).

Para veículos grandes (Sentido BH - Vitória): de BH a Juiz de Fora pela BR-040, depois siga em sentido Leopoldina pela BR-267, passe por Realeza pela BR-116 e chegue em Vitória pela BR-262. — DNIT (@DNIToficial) January 23, 2022

Rota para veículos leves (Sentido BH - Vitória): de BH a Rio Casca pela BR-262, siga para Caratinga pela MG-329, depois até Realeza pela BR-116. De Realeza a Vitória pela BR-262. — DNIT (@DNIToficial) January 23, 2022

