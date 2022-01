Ao menos 101 trechos de rodovias que cortam Minas Gerais seguem parcialmente ou totalmente interditados na manhã desta sexta-feira (28). Segundo balanço atualizado pelas polícias Rodoviária Federal (PRF) e Militar Rodoviária (PMRv), há 14 pontos de bloqueio total.

Um deles está localizado na BR-381, em Nova Era, na região Central do Estado. A via, uma das atingidas pelas fortes chuvas em Minas no começo do mês, está fechada desde o último dia 21, quando o asfalto cedeu, obrigando motoristas a tomar desvios que aumentam a viagem em mais de 100 km.

Um desvio começou a ser feito desde então. Porém, as intervenções foram suspensas quando uma nova movimentação de terra foi registrada. Obras no local foram retomadas na quarta-feira (26).

Segundo o Departamento Nacional de Infraestrutura (DNIT), responsável pela rodovia, os trabalhos para construção do desvio devem ser concluídos em 15 dias. Após essa primeira etapa, a equipe vai passar para as obras na pista principal, que ainda não tem previsão de liberação.

Um mapa interativo também monitora a situação das estradas mineiras e mostra 87 pontos de interdição parcial. Confira todos os trechos aqui.

