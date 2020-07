O governador Romeu Zema participou na tarde desta terça-feira (21), por videoconferência, de reunião da Comissão Federal da Covid-19 para discutir as ações realizadas no estado no combate à pandemia. O ministro interino da Saúde, general Eduardo Pazuello, e o secretário de Estado de Saúde de Minas Gerais, Carlos Eduardo Amaral, também participaram da discussão.

Durante o encontro, o governador solicitou auxílio em ações e recursos, como no envio de medicamentos e suporte no credenciamento de novos leitos de UTI junto ao Sistema Único de Saúde (SUS).

Minas tem 95.566 casos confirmados de novo coronavírus, mas desses 25.272 são referentes a pacientes que ainda não se curaram da doença e estão internados ou em isolamento domiciliar.

Atualmente, 68% dos 3.533 leitos de UTI da rede SUS no estado estão ocupados. Entre eles, 958 são correspondentes a pacientes com diagnóstico de Covid-19. A situação é mais grave em duas regiões de saúde: Central (com taxa de ocupação de leitos de UTI em 77,3%) e Vale do Aço (com taxa de 81,4%).

Minas Gerais é o segundo estado do país com a menor taxa de mortalidade da doença a cada cem mil habitantes. “Se nós compararmos com os demais estados, podemos dizer que temos feito um trabalho que está acima da média. Infelizmente, rompemos a barreira dos 2 mil óbitos. Mas, quando se fala em taxa de óbito por cem mil habitantes, somente o estado do Mato Grosso do Sul tem um número menor do que o nosso. Continuamos ampliando o número de leitos, de respiradores”, explicou o governador.

O secretário de Saúde, Carlos Eduardo Amaral, destacou a organização do Estado para estruturar a rede pública de Saúde. “Criamos um comitê integrador com as demais secretarias de Estado e centralizamos as ações, criando um plano de contingência para identificarmos estruturas hospitalares que tivessem condições de ampliar a quantidade de leitos e estruturar, junto com os municípios, a rede de atendimento”, disse.

O ministro interino da Saúde, general Eduardo Pazuello garantiu o apoio necessário no combate à covid-19. “Tenho acompanhado o trabalho em Minas Gerais, um trabalho excepcional, de gestão. É um estado grandioso e precisa ter medidas grandiosas também. Quero dizer que a gente vai coordenar uma outra ida a Minas para poder me aproximar de vocês e apoiar em tudo o que for necessário”, afirmou o ministro.

Na última sexta-feira (17), a pasta informou que habilitou, em todo o país, 1.297 leitos de UTI e destes, 576 foram em Minas Gerais. O estado, que já tinha outros 418 leitos de unidades de terapia intensiva para Covid-19 habilitadas, agora soma 994 estruturas, que receberão R$ 143 milhões.