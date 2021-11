Minas Gerais vai participar da 26ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas. No dia 11 de novembro, o governador Romeu Zema (Novo) será um dos palestrantes no painel de abertura do evento, que trata de ação sobre cidade, regiões e ambiente construído. O encontro começou no último domingo (31) e vai até o próximo dia 12.

O Estado também será representado pela Secretária de Meio Ambiente, Marília Melo, a coordenadora do núcleo de sustentabilidade energia e mudanças climáticas da Fundação Estadual do Meio Ambiente, Larissa Oliveira, o presidente do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais (BDMG), Sérgio Gusmão e o secretário geral do governo, Mateus Simões.

O objetivo do Estado em participar da COP-26 é, além de levar ao mundo experiências de Minas nos projetos ambientais, também buscar financiamentos internacionais.

