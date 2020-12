Chef de cozinha, piloto de avião e enfermeira são só alguns dos profissionais facilmente identificáveis a partir dos uniformes que usam. No caso da gastronomia, a roupa pode até dar indícios de que um prato está por vir. Quem afirma é o empresário belo-horizontino Wallace Amaral, da WA Dolmas, especialista em uniformes há 15 anos.

"Da mesma forma que ao chegar uma refeição, as pessoas costumam fazer fotos, pois elas comem também com os olhos, se o chef de um restaurante aparece com uma roupa suja ou acabada, as pessoas reparam e comentam: será que a comida será boa?", declarou Amaral, que trabalha com uniformes de cozinha há 6 anos.

Ele é um dos empresários parceiros do reality universitário "Mentes do Futuro", um inovador formato de vestibular realizado pelas Faculdades Promove e Kennedy (saiba mais abaixo).

O profissional participou de um encontro com alunos do curso de Gastronomia e falou também sobre como os uniformes, além de beleza, são importantes para a segurança do profissional.

Conforto também

Wallace, que já produziu e comercializou uniformes para mais de 1 mil chef's no país, explica que a roupa é composta por várias peças, como o gorro (espécie de chapéu), a dolma (camisa); a calça (xadrez ou lisa) e o avental (de cintura ou pescoço).

Toda essa composição, segundo ele, tem que ser produzida de forma a garantir que seja compatível com a cozinha em que o chef irá atuar.

"Não pode ter tecido sintético porque é perigoso. Além disso, não pode ser muito grosso nem muito fino, por causa da temperatura do ambiente", explicou.

O empresário também contou que a WA tem como diferencial no Brasil a capacidade de produzir uniformes gastronômicos feitos sob medida e personalizados.

Mentes do Futuro

O reality universitário "Mentes do Futuro", das Faculdades Kennedy e Promove, é uma uma forma inovadora de alcançar bolsas de estudo de até 100% em 17 cursos do ensino superior. As inscrições para o processo estão abertas até 20 de janeiro de 2021.

No reality, os participantes devem produzir vídeos sobre as graduações que têm interesse. Uma banca julgadora e um júri popular vão definir os vitoriosos. Os cursos disponíveis são:

Gastronomia Sistemas de informação Redes de computadores Sistemas para internet Administração e gestão Odontologia Enfermagem Estética e Cosmética Medicina Veterinária Nutrição Psicologia Engenharia Publicidade e Propaganda Direito Jornalismo Educação Física Pedagogia

