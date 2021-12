O sábado (11) do belo-horizontino deve ser de céu nublado e possibilidade de chuvas isoladas. A temperatura máxima pode atingir os 30°C, conforme informou o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). A mínima será de 16°C, com umidade relativa do ar variando entre 30% e 100% durante o dia.

Para o domingo (12), a expectativa é a de que o céu esteja novamente coberto por nuvens, com possibilidade de chuvisco durante a manhã e à tarde. A temperatura deve variar entre 28°C e 16°C, e a umidade deve seguir entre 50% e 100%.

Segundo a Defesa Civil de BH, até a última quinta-feira (9), todas as regiões da capital já haviam registrado mais da metade do volume de chuva previsto para todo o mês. O destaque fica para a Nordeste e a Oeste, onde choveu 66,6% e 64,2% do esperado para dezembro, respectivamente.

