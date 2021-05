O sábado (15) será de tempo ameno em Belo Horizonte, com muitas nuvens durante todo o dia e noite, e máxima prevista de 25°C à tarde. Na madrugada, a mínima chegou a 12°C. Os termômetros devem cair no domingo. A previsão é do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

De acordo com o órgão, após um um início de semana com umidade relativa do ar em torno dos 30%, a quantidade de água na atmosfera melhorou e deverá estar em 45% no período da tarde, chegando a até 90% a partir do anoitecer.

No domingo (16), as temperaturas caem um pouco, com mínima esperada em 11°C na madrugada, e máxima de 24°C. Se a expectativa se confirmar, BH terá o dia mais frio do ano. Até então, a taxa mais baixa foi registrada em 10 de maio, quando a cidade marcou 11,8°C.

