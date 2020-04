A Prefeitura de São Sebastião do Paraíso, cidade do Sul de Minas que faz limite com o Estado de São Paulo, confirmou uma morte por Covid-19 no município. O dado ainda não consta do boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG) nesta sexta-feira (17), que contabiliza 35 mortes pelo novo coronavírus no Estado.

A cidade não tem nenhum outro caso testado como positivo, mas há registro de 260 notificações da doença, sendo quatro casos referentes a pacientes internados. Dois outros óbitos foram investigados e descartados por exames.

A morte confirmada em São Sebastião do Paraíso é a oitava por Covid-19 no Sul de Minas. Até o momento, a SES confirmou mortes em Pouso Alegre, Varginha, Paraisópolis, São Tomás de Aquino e Ouro Fino.