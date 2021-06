Apenas 20 dos 853 municípios de Minas Gerais ainda não registraram óbitos por complicações da Covid-19. Os dados são do boletim epidemiológico, divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde (SES), nesta quinta-feira (17).

Conforme o levantamento, até esta manhã, 833 cidades já contabilizaram ao menos uma vítima do coronavírus. Ao todo, desde o início da pandemia, em março do ano passado, 43.814 óbitos em decorrência da enfermidade foram confirmados. Hoje, a taxa de letalidade no Estado é de 2,6%.

Belo Horizonte lidera em número de mortes, com 5.470, seguida por Uberlândia, no Triângulo, com 2.469 e Juiz de Fora, na Zona da Mata, com 1.707.

Veja a lista de cidades sem vítimas da Covid:

Aricanduva

Bertópolis

Bonito de Minas

Campo Azul

Carmésia

Cedro do Abaeté

Desterro do Melo

Diogo de Vasconcelos

Estrela do Indaiá

Fama

José Gonçalves de Minas

Miravânia

Patis

Pedra do Anta

Pedro Teixeira

Santana dos Montes

Santo Hipólito

Serra Azul de Minas

Serra da Saudade

Serranos

